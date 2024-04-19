Uğur Dündar’a dava açan Dilara Gülatan’ın babası Ferdi Özbeğen mi? Gündemi sallayan iddia

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü biri” demişti. Açıklama sonrası Nebioğlu’nun ablası Dilara Gülatan’ın Uğur Dündar’a babalık davası açtığı öğrenilirken, Dündar ise DNA raporuna göre Gülatan’ın kızı olmadığının tescillendiğini söylemişti. Konuyla ilgili yeni ortaya atılan bir iddiada ise Dilara Gülatan’ın babasının Ferdi Özbeğen olduğu öne sürüldü.

Türkiye günlerdir bu isimleri konuşuyor… Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara Gülatan, Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı. Müge Anlı’nın yayınına bağlanan Gülatan’ın davadan vazgeçmeyeceği öne sürülürken, çarpıcı bir iddia kafaları karıştırdı.

Dilara Gülatan - Sevgi Nebioğlu - Duygu Nebioğlu

DUYGU NEBİOĞLU: ABLAMIN DA BABASI ÇOK ÜNLÜ

Duygu Nebioğlu, “Nebioğlu, “Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” sözleriyle çok konuşuldu” sözleriyle çok konuşuldu. Açıklama sonrası gözler Dilara Gülatan’ın dava açtığı Uğur Dündar’a çevrildi.

UĞUR DÜNDAR’DAN BABALIK DAVASINA CEVAP

Gazeteci Uğur Dündar “Kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasıyla bu iddiaları reddetti.

YENİ İDDİA: DİLARA GÜLATAN’IN BABASI FERDİ ÖZBEĞEN Mİ?

Tüm bunlar yaşanırken magazin yazarı Onur Akay, akılları karıştıran bir iddia ortaya attı. Instagram’dan açıklama yapan Akay, “Ben, Türkiye'de Metin Akpınar'ın bir oğlu daha var dedim ve herkes güldü... Duygu Nebioğlu'nun iki ablasının da babası ne İbrahim Tatlıses ne de Ümit Besen'dir... Birinin babası Ferdi Özbeğen'dir. Diğerinin babası yaşayan çok özel bir sanatçımız” dedi.

MÜGE ANLI: EKRANDAN SÖYLEYEMEM, O BEYEDENDİYE ULAŞALIM

Öte yandan dün Müge Anlı’nın yanına bağlayan bir izleyici de Suphiye Orancı’nın kızı Dilara Gülatan’ın babasının Uğur Dündar değil başka bir ünlü isim olduğunu ileri sürdü. İddiayı öne süren kişi Orancı’nın 35 yıllık arkadaşı olduğunu belirtti. Müge Anlı ise “Ben bunları ekrandan söyleyemem, bana yapıldığında kızacağım bir şeyi yapamam. Biz o beyefendiye ulaşalım, beyefendi ne diyorsa ona göre yarın söyleyelim. Bu da çok ünlü bir sanatçı” açıklamasını yaptı.