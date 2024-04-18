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Dilara G. hikayesini anlattı! ‘Annem babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dilara G. hikayesini anlattı! ‘Annem babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi’

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, ablası Dilara G.’nin babasının da çok ünlü biri olduğunu söylemişti. Söylentilerin ardından bu kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edilirken, Dilara G. ilk kez konuştu. Hikayesini anlatan genç kadın “Annem ‘Baban Uğur Dündar’ dedi. Bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit insanlar var” sözleriyle dikkat çekti.

Metin Akpınar’ın DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, “Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı” sözleriyle çok konuşulmuştu. Nebioğlu, “Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından” demişti. Nebioğlu’nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. 

Gazeteci Uğur Dündar’a geçtiğimiz yıllarda babalık davası açan Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara G. ortaya çıktı. Daha önce DNA testine itiraz edeceğini söyleyen isim, yeni açıklamalar yaptı. 

Dilara G. hikayesini anlattı! ‘Annem babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi’ - 1. Resim

“DAVA AÇMAYA KARAR VERDİM”

Sabah Gazetesi’ne röportaj veren Dilara G., “Ben durduk yere Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annemin ve o döneme şahit kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Uğur Bey'e dava açmaya karar verdim. Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit insanlar var. Annemin bizzat kendisi bana babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi. Ben güçlü bir kadınım, hukuk mücadeleme devam edeceğim” dedi.

“ANNEM BABA ADAYI OLARAK UĞUR DÜNDAR’I GÖSTERDİ”

Dava açmak için neden beklediğini ise "Annem baba adayı olarak Uğur Dündar dışında kimseyi de göstermedi. Beni büyüten aileyi incitmemek için dava açmayı bekledim. Ne zaman yuva kurdum, anneliği tattım, o zaman biyolojik babama dava açmaya karar verdim" sözleriyle açıkladı.

Dilara G. hikayesini anlattı! ‘Annem babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi’ - 2. Resim

UĞUR DÜNDAR: BENİM İÇİN KONU KAPANMIŞTIR

Öte yandan gazeteci Uğur Dündar, Adli Tıp Kurumu’nun biyolojik babalık iddiasını reddetmişti. Dilara G.’nin annesi Suphiye Orancı’yı tanımadığını belirten Dündar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı. 

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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