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Haberler > Magazin > Önce Metin Akpınar, sonra Uğur Dündar... 4 kız kardeşin baba arayışının 35 yıllık geçmişi ortaya çıktı

Önce Metin Akpınar, sonra Uğur Dündar... 4 kız kardeşin baba arayışının 35 yıllık geçmişi ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı aramak için dün Müge Anlı’nın programına katıldı. Orancı’nın fotoğrafı ilk kez paylaşılırken, kadının ismini ‘Sofi’ olarak değiştirip Almanya’ya kaçtığı öğrenildi. Öte yandan Orancı’nın “Vicdansız anne” başlığıyla 1989 yılında Hürriyet Gazetesi’nde haber olduğu ortaya çıktı.

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Açtığı davayla yıllar sonra babasının Metin Akpınar olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, ablası Dilara G.’nin babasının ise Uğur Dündar olduğunu iddia etmişti. Ancak Dündar, DNA testinde biyolojik babanın kendisi olmadığını belirterek iddiayı reddetti. Tüm bunlar yaşanırken, Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı’yı bulmak için Müge Anlı’nın programına katıldı. 

Önce Metin Akpınar, sonra Uğur Dündar... 4 kız kardeşin baba arayışının 35 yıllık geçmişi ortaya çıktı - 1. Resim

“Annemin evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var. Diğer dört kardeşim benimle aynı kaderi yaşadı” diyen Duygu Nebioğlu’nun aradığı Suphiye Orancı’nın fotoğrafı dün ilk kez gün yüzüne çıktı. Kadının ismini ‘Sofi’ olarak değiştirip Almanya’ya kaçtığı öğrenildi. Öte yandan bu olayın 35 yıl önce haber olduğu bilgisi edinildi.

Önce Metin Akpınar, sonra Uğur Dündar... 4 kız kardeşin baba arayışının 35 yıllık geçmişi ortaya çıktı - 2. Resim

“VİCDANSIZ ANNE” BAŞLIĞIYLA HABER OLMUŞ

Suphiye Orancı’nın dört çocuğunun yaşadığı dramın 16 Ocak 1989 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde haber olduğu ortaya çıktı.

1989’da Hürriyet’te çıkan “Vicdansız anne” başlıklı haberde çocukların isimlerinin Tanya, Fulya, Clara ve Songül olduğu bilgisine yer verilmişti.

Önce Metin Akpınar, sonra Uğur Dündar... 4 kız kardeşin baba arayışının 35 yıllık geçmişi ortaya çıktı - 3. Resim

4 ÇOCUĞU BIRAKIP ORTADAN KAYBOLDU

Oktay Koltan imzasıyla yayımlanan “Paraya tamah etmenin sonu” başlıklı haberin içeriği şöyleydi: 

“Antalya’nın Tekirova Köyü’nde oturan Adile Şener’le Emin Şener, ayda 400 bin lira karşılığında Sofi adlı bir kadınla dört çocuğuna bakmak üzere anlaştılar. Sofi isimli kadın, dört çocuğunu Şener Ailesi’ne bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Yener Ailesi şimdi bu ağır yükün altından nasıl kalkacağını düşünüyor.” 

Önce Metin Akpınar, sonra Uğur Dündar... 4 kız kardeşin baba arayışının 35 yıllık geçmişi ortaya çıktı - 4. Resim

Oktay Koltan, o dönem ikiz bebeklerin babasının Metin Akpınar olduğunun bilindiğini dile getirdi.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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