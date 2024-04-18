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Haberler > Magazin > Müge Anlı “Ekrandan söyleyemem” dedi! Gündem olan iddia: Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil başka bir ünlü!

Müge Anlı “Ekrandan söyleyemem” dedi! Gündem olan iddia: Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil başka bir ünlü!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ve DNA testi ile sanatçının öz kızı olduğu kanıtlanan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı aramak için Müge Anlı’nın yayınına katıldı. Almanya’da yaşayan Orancı’ya ulaşılırken, Nebioğlu’nun ablası Dilara G. ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Programa bağlanan bir seyirci, Dilara G.’nin babasının dava açtığı Uğur Dündar değil, başka bir ünlü isim olduğunu söyledi.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etmişti. Dündar ile bu iddiaları reddederek DNA testi sonucunda biyolojik baba olmadığının kanıtlandığını belirtmiş, Suphiye Orancı’yı hiç tanımadığını açıklamıştı. 

Müge Anlı “Ekrandan söyleyemem” dedi! Gündem olan iddia: Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil başka bir ünlü! - 1. Resim

SUPHİYE ORANCI ORTAYA ÇIKTI: KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayda Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı aramak için Müge Anlı’nın programına konuk oldu. Herkesin merak ettiği Orancı’nın Almanya’daki adresine ulaşılırken, yıllardır kayıp olan kadın “Kocam evde bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” dedi, ardından sinirlenerek polis çağırdığı öğrenildi. 

Müge Anlı “Ekrandan söyleyemem” dedi! Gündem olan iddia: Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil başka bir ünlü! - 2. Resim

“DİLARA’NIN BABASI UĞUR DÜNDAR DEĞİL”

Olayın konuşulduğu sırada Suphiye Orancı’nın diğer kızı Dilara G. ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Programa telefonla bağlanan Zeynep Birinci adlı izleyici Dilara’nın babasının Uğur Dündar değil, başka bir ünlü isim olduğunu söyledi. 

Müge Anlı “Ekrandan söyleyemem” dedi! Gündem olan iddia: Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil başka bir ünlü! - 3. Resim

MÜGE ANLI: EKRANDAN SÖYLEYEMEM

Müge Anlı ise “Ben bunları ekrandan söyleyemem, bana yapıldığında kızacağım bir şeyi yapamam. Biz o beyefendiye ulaşalım, beyefendi ne diyorsa ona göre yarın söyleyelim. Bu da çok ünlü bir sanatçı” dedi. 

İddiayı öne süren Zeynep Birinci, Suphiye Orancı’nın 35yıllık arkadaşı olduğunu belirterek bu ismi kendisine Orancı’nın verdiğini söyledi. 

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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