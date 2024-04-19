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Nuri Alço’nun sağlık durumunda yeni gelişme: Kalp pili takılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nuri Alço’nun sağlık durumunda yeni gelişme: Kalp pili takılacak

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beyin kanaması geçiren ve Eskişehir’de tedavi altına alınan Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço’nun sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi geldi. Alço’nun kalp pili operasyonu için Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.

73 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir’deki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Alço’nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

6 Nisan’da evinde rahatsızlanan ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi’ne kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 

Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Alço’nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etti. 

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Nuri Alço’nun sağlık durumunda yeni gelişme: Kalp pili takılacak - 1. Resim

Burcu Alço - Nuri Alço

NURİ ALÇO’YA KALP PİLİ TAKILACAK

Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço’ya, Ankara’da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m” şeklinde paylaşım yaptı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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