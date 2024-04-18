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Beyin kanaması geçiren Nuri Alço’dan haber var! Eşi son durumu paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beyin kanaması geçiren Nuri Alço’dan haber var! Eşi son durumu paylaştı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Nuri Alço’dan güzel haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören usta oyunun yarın taburcu olacağı öğrenildi.

73 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir’deki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan müdahalede Alço’nun beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Ünlü isim daha sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı.

"AKCİĞER ÖDEMİ VE BEYİN DAMAR TIKANIKLIĞI TESPİT EDİLDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin, "Şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Beyin kanaması geçiren Nuri Alço’dan haber var! Eşi son durumu paylaştı - 1. Resim

Burcu Alço - Nuri Alço

“YARIN TABURCUYUZ”

Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Nuri Alço’nun eşi Burcu Alço, sanatçının yarın taburcu olacağını şu sözlerle açıkladı: 

“Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az… Yarın taburcuyuz. Evimize seni götüreceğim demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok. Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki.”

Beyin kanaması geçiren Nuri Alço’dan haber var! Eşi son durumu paylaştı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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