10 bin dolarlık nafakayı ti’ye aldı: Benimki madafaka

Eski eşi Ağu Yağtu ile aralarındaki nafaka krizi bir türlü çözülemeyen Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakayı ti’ye aldı. Yılmaz gösterisinde “Benimki nafaka değil, madafaka!” dedi.

Komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu ve manken Ahu Yağtu, 2012’de nikah masasına oturdu. 20 ay sonra boşanan ve evliliklerinden Kemal adında bir oğulları olan çiftin arasındaki nafaka krizi büyüyor.

10 BİN DOLAR ÖDÜYOR

10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, boşandıktan 8 yıl önce mahkemeye başvurmuş ve Amerikan doları kurunun yükseldiğini belirterek, nafakayı Türk lirası olarak ödemek istediğini söylemişti. Ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

“BENİMKİ NAFAKA DEĞİL MADAFAKA”

Komedyen Cem Yılmaz, bitmeyen bu krizi gösterisinde diline doladı. Magazin yazarı İlhan Çevik, takipçilerinden kendisine gelen mesajları paylaştı. Yılmaz’ın sahnede bahsettiği konular da ortaya döküldü.

Bir izleyicisi Yılmaz’ın son gösterisinde Ahu Yağtu’ya gönderme yaptığını belirtti. Komedyenin “Benimki nafaka değil, benimki madafaka!” şeklinde espri yaptığı öğrenildi.