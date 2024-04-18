‘İsrail askeri’ paylaşımı tepki çeken Taro Tekin özür diledi

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile Yalı Çapkını dizisinde rol alan Taro Emir Tekin, ‘İsrail askeri’ paylaşımıyla gündeme oturdu. Tekin, gelen tepkilerin ardından paylaşım yaparak özür diledi.

Star TV’nin Yalı Çapkını dizisinde Kaya karakterini üstlenen Şevval Sam’ın oğlu Taro Emir Tekin, poligonda atış yaptığı anları paylaştı, altına ise dikkat çeken bir not düştü. Bu paylaşımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen oyuncu geri adım attı.

Poligonda atış yaptığı karelere X (Twitter) hesabından yer veren isim, altına “İsrail askerlerinin taktiksel atışta kısa tutuşu böyledir. Bu da benim günlük hayattaki atışlarımdan kısa bir video size. Bilinçli tercih yani” yazdı.

“KALPTEN ÖZÜR DİLERİM, ŞİDDETİN YANINDA DEĞİLİM”

Paylaşımı tepki alan Taro Emir Tekin için kullanıcılar “Gereksiz paylaşım” , “Böyle hassas bir dönemde bu nasıl paylaşım” yorumları yaptı. Eleştiriler sonrası fotoğrafları kaldıran Tekin, daha sonra ise bir özür mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sizlerden gelen tepkilere baktığımda amacım bu olmadığı halde, kendimi yanlış ifade ettiğimi görüyorum. Kalpten özür dilerim, şiddetin hiçbir türlüsünün yanında olmadığımı ve olmayacağımı bir kere daha belirtmek isterim.”