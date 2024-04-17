Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama: Özür diliyorum

Kız arkadaşı Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için pozlar veren Uraz Kaygılaroğlu gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Kaygılaroğlu, “Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum” dedi.

Rol aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı kız arkadaşı Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlarla gündeme geldi. Sergide yer alan fotoğraflarda Kaygılaroğlu’nun başı kesik bir kadını elinde tutması tartışmalara neden oldu ve tepki çekti.

“BU FOTOĞRAFI ÇEKEN SANATÇI MI?”

Sosyal medyada kullanıcılar Kaygılaroğlu’nun pozları için “Midem bulandı, rezalet ötesi bir görsel”, “Bu fotoğrafı çeken sanatçı mı?” , “İyice şaşırdılar, saçmalık” tarzında yorumlar yaptı. Bunun sanat olmadığını dile getiren kullanıcılar, karelerin korku filmini yansıttığını söyledi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kısa sürede eleştiri oklarının hedefi haline gelen Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyadan sessizliğini bozarak özür diledi. Eleştirilerin ardından bir paylaşım yapan isim, amacının sadece destek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. “