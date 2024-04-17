Cem Yılmaz’ın sağlık sorunlarıyla başı dertte! Görme kaybı yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf merak uyandıran Cem Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Sağ gözünden sorun yaşadığını belirten komedyen, yüzde elli görme kaybı olduğunu belirtti.

Cem Yılmaz’ın 5.7 milyon takipçili Instagram hesabında oyuncu Marty Feldman’ın fotoğrafını paylaşmıştı. Sosyal medyada yer verdiği kare kafaları karıştırırken, ünlü komedyenden açıklama geldi.

“SAĞ GÖZÜM YÜZDE 50 GÖRMÜYOR”

Geçtiğimiz akşam CMXXIV adlı gösterisine çıkan Yılmaz, fotoğrafı neden paylaştığına açıklık getirdi. Yılmaz, sağlık sorunları yaşadığını, göz muayenesine gittiğini ve yapılan kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı.

Retina problemi yaşadığını aktaran Yılmaz, doktorun lazerle işlem uyguladığını ve 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti. Komedyen Marty Feldman’ın fotoğrafını da bu nedenle paylaştığını açıkladı.

“BİR NEFES PROBLEMİM VAR”

“Yaşlandım artık” diyen Cem Yılmaz daha önce çıktığı bir gösteride başka sağlık sorunları yaşadığını söylemişti. Keyifsiz olduğu dikkat çeken komedyen, “Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık” demişti. Unutkanlık sorunu yaşadığını da söyleyen Yılmaz, “İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte” ifadelerini kullanmıştı.