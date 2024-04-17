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Haberler > Magazin > Aşkın Nur Yengi’den emekli maaşı yorumu: 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam…

Aşkın Nur Yengi’den emekli maaşı yorumu: 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aşkın Nur Yengi’den emekli maaşı yorumu: 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam…

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahne performansı ve başarılı şarkılarıyla adından söz ettiren Aşkın Nur Yengi, emekli maaşı yorumuyla gündem oldu.

‘Ay İnanmıyorum’ , ‘Serserim Benim’ ,’Yalancı Bahar’ gibi başarılı şarkılarıyla tanınan Aşkın Nur Yengi, emekli maaşına dair yaptığı yorumla dikkat çekti. 

EMEKLİLİK VE MAAŞ AÇIKLAMASI

Magazin News’e konuşan Aşkın Nur Yengi, “Emekli olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap vererek, emekli maaşlarına gönderme yaptı: 

“İnsanı şartlarda yaşayacaksam evet ama 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam hayır.  Çünkü diyorlar ki ikinci bir iş yap. İkinci bir iş düşünürsem ben ana mesleğimi yapıp emekliliği ikinci iş olarak görmek zorunda kalacağım herhalde.”

“KARARINA SAYGI DUYACAĞIM”

Röportajında kızıyla ilgili de konuşan şarkıcı “Kızımın da eğitimi devam ediyor. Benim izimden gidiyor, bakalım sonra ne olacak. Bu işte mektepli olmasından yanayım. Onun eğitimine yardımcı oluyorum bir anne olarak. Kendi ne istiyorsa ben onun kararına her zaman saygı duyacağım. Ne istiyorsa yapar tabii ki. Belki de yarışı kendiyle değil bizle oluyor. Kendi ne seçerse anne baba olarak biz destek olacağız” dedi. 

Aşkın Nur Yengi’den emekli maaşı yorumu: 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam… - 1. Resim

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında Haluk Bilginer ile nikah masasına oturmuştu. 2012 yılında boşanan çiftin bu evlilikten Nazlı adında bir kızları bulunuyor. 

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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