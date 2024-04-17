Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? Milyonları bekleyen sıfır zam tehlikesi

Milyonlarca emekli temmuz ayında alacakları zammı heyecanla beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş kök maaşla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Karakaş, temmuzda zammın kök maaşa göre yapılması durumunda milyonlarca emeklinin sıfır zamla karşı karşıya kalacağını ve 10 bin TL maaş almaya devam edeceğini belirtti.

Temmuz ayına yaklaşılmasıyla emeklileri zam heyecanı sardı. Hükümet emekli zammını kök maaşa göre uygulamaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısından emekliyi bekleyen sıfır zam tehlikesini anlattı.

EMEKLİYİ BEKLEYEN SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Karakaş, emekli maaşlarına yapılacak zammın bu yılda kök maaşa göre yapılması durumunda bazı emeklilerin zam alamayacağını belirtti. Karakaş bazı emeklilerin temmuzda da 10 bin TL maaş alma durumu olduğunu söyledi.

Karakaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene temmuz ayında da benzer durum söz konusudur. Keza 2024/Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin verilere göre SSK ve Bağ-Kur’luların maaşlarına şimdiden %15,06 oranında güncelleme kesinleşmiş bulunmaktadır.

Bu rakama 2024/Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonun ilave edilmesiyle birlikte refah payı hariç temmuz ayında yapılacak güncelleme rakamı ortaya çıkacaktır.

Beklenti anketleri de göz önünde bulundurulduğunda 6 aylık enflasyonun azami %24-25 seviyesini geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda 2023 Temmuz ayında olduğu gibi 2024/Temmuz ayında da kök maaşlar üzerinden güncelleme yapılması hâlinde kök maaşı 8.000 TL ve altında kalan milyonlarca emeklinin sıfır zamla karşı karşıya kalarak yine 10.000 TL maaş almaya devam etmesi bahse konu olacaktır.

Hükûmetin kök maaşları dikkate almaksızın taban maaş üzerinden muhtemel enflasyonun %25 gerçekleşmesi hâlinde bu oran üzerinden güncelleme yapması durumunda en düşük taban aylık 12.500 TL olacaktır. Ancak bu formülün de sakıncaları bulunmaktadır. Zira kök ücreti düşük olanlara yapılmış olacak zam oransal anlamda %50-60’ları aşarken kök ücreti 10 bin TL’ye komşu ve üzeri olanlara ise %25 ile sınırlı güncelleme olacaktır. Bu durum ise 25-30-35 yıl prim ödeyenler ile 10 yıl primle emekli olanlar arasında makasın daha da daralması; sonuçta sosyal sigorta tekniğinin tamamen çıkmaza girmesi anlamına gelecektir…

Diğer yandan ekonomi yönetiminin hedefleri tutturmak için sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceği de göz önünde bulundurulduğunda yapılacak güncellemelerde hükûmetin cömert davranmayacağı aşikârdır. Dolayısıyla hükûmetin temmuz ayına kadar belirtilen çıkmazlar üzerinde esaslı formüller üretmesi gerekmektedir."

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