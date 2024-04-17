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Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nur Yoldaş’tan haber var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nur Yoldaş’tan haber var

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

68 yaşındaki şarkıcı Nur Yoldaş, dün yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini endişelendiren isim, son durumunu sosyal medyadan paylaştı.

‘Sultan-ı Yegah’ , ‘Nagehan Bustan Faslı’ , ‘Kömür Gözlüm’ , ‘Mahur’ gibi şarkılarıyla bilinen Nur Yoldaş, oğlu Tunç Devrim ile yürüyüş yaptığı esnada fenalaştı. 

Nur Yoldaş'ın oğlu annesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik” dedi.

Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nur Yoldaş’tan haber var - 1. Resim

“DÜN GECE TABURCU OLDUM”

EKG ve tomografi çekilen, kan tahlili yapılan sanatçıya sonuçlara göre tedavinin uygulanacağı öğrenirken, Yoldaş’tan yüreklere su serpen açıklama geldi. 

Sosyal medyadan paylaşım yapan şarkıcı, “Çok değerli dostlarım ve takipçilerim, dün gece taburcu oldum. Evde dinleniyorum. Durumum iyi” ifadelerine yer verdi. 

Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nur Yoldaş’tan haber var - 2. Resim

NUR YOLDAŞ KİMDİR?

1956 doğumlu Nur Yoldaş, TRT Çocuk bölümünde eğitim aldı. 1972 yılında Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Yarışmada Edip Akbayram birinci oldu. Ekrem Zeki Ün'ün çalışmalarına katıldı. Ondan aldığı eğitimden sonra ilk 45'liğini 1974 yılında Polydor şirketinden Nur Belda adıyla çıkardı. 

1976'da Süheyl Denizci'nin yönlendirmesiyle müzisyen Ergüder Yoldaş ile tanışıp evlendi ve bu ilk evliliğinden 1977'de oğlu Devrim Yoldaş dünyaya geldi.

1981 yılında Maksim Gazinosu'nda çalışmaya başladıktan 1 hafta sonra kovuldu. Bundan sonra Attilâ İlhan'dan izin alarak onun şiiri olan "Sultan-ı Yegâh" besteledi bu 45'liği ile 1981 yılında Türk popunda bir çığır açtı.

Elveda Hüzün, Dönüş, Sultan-ı Yegah, ‘Yerin Dolmuyor’ isimlerini taşıyan albümleri bulunuyor. Sanatçı, halen Ankara Kent Orkestrası solisti olarak kariyerine devam ediyor. 

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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