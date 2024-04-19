Murat Cemcir’den Ahmet Kural itirafı! Küslük bitiyor mu?

‘Düğün Dernek’ , ‘Ailecek Şaşkınız’ , ‘Çalgı Çengi’ gibi birçok ortak filmde rol alan Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın arası açıldı. Kural’ın düğününe katılmayan ve ipleri koparan Cemcir, yeni açıklamalarda bulundu.

Bir süredir yediği içtiği ayrı gitmeyen ve birçok projede birlikte oynayan Murat Cemcir ile Ahmet Kural’ın arası açıldı. Kural’ın düğününe katılmayan Cemcir’in yakın dostuna küs olduğu öğrenildi.

MURAT CEMCİR: YENİ FİLMLER YAPMA NOKTASINDA TATLI BİR YERDE BIRAKTIK

Sibel Arna’nın Youtube kanalına konuk olan Murat Cemcir, uzun süredir küs olduğu Ahmet Cemcir hakkında konuştu. Kural’ın güzel işler yaptığını belirten oyuncu kendisinin yoluna tek başına devam etmek istediğini şu sözlerle belirtti:

“Veda etmek, hoş bir şekilde vedalaşmak insanı büyütür ve insan yapar. Yani geçmişimizin ağırlığı ve yüküyle geleceğimizi planlayamayız bile. Bırak kurmak planlayamayız bile. Planlamadığımız bir şeyi hayat bize bahşetti. Biz onu çok güzel bir noktaya getirdik. Yani yeni maceralar yaşamak, yeni hikayeler yapmak, yeni filmler yapmak noktasında tatlı bir yerde bıraktığımızı düşünüyorum ben. Çok güzel işler yapıyorlar. Ahmet tek başına çok güzel şeyler yapıyor. Hatta Selçuk ile beraber bir tane film yaptılar. Çok güzel devam ediyorlar onlar yollarına. Ama ben hayatımın bu döneminde tek başıma bir şeyler yapmak istiyorum.”

AHMET KURAL: GÜNÜN BİRİNDE BARIŞILIR, KONUŞULUR

Ahmet Kural ise bu küslükle ilgili “Kırılmış bana. Durumumuza üzülüyorum, biz bu yola beraber çıktık. Bir anda küsüp gitmek, tavır yapmak kolay değildir. Hiç kimse nankörlük yapmasın bence. Bizler başarılı, iyi insanlardık. Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur” demişti.