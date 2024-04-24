Mustafa Keser'in sözleri İbrahim Tatlıses'i çileden çıkarttı: Gündemde kalmak istiyor

İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamıştı! Suphiye Orancı o meşhur filmde de figüranlık yapmış

İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamıştı! Suphiye Orancı o meşhur filmde de figüranlık yapmış

Ünlü sanatçı Mustafa Keser'in, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay için yaptığı eleştiriler İbrahim Tatlıses'i çileden çıkardı. Tatlıses "Nankör insanı sevmiyorum. Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem. Ama bu söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor." dedi.

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, son verdiği röportajda Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

USTA İSİMLERİ ELEŞTİRDİ

Keser, "Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor" ifadelerini kullandı.

TATLISES ÇILDIRDI

Bu açıklamaya sinirlenen İbrahim Tatlıses ise Keser'e "Aramızda Kalmasın” programına bağlanarak tepki gösterdi. Tatlıses şunları söyledi:

“Mustafa Keser’e sorun, onu da sahneye çıkaran kimmiş? Kanal 6’daki ‘İbo Şov’a çıkardım, oradan aldı yürüdü. Bana da zamanında konuşur gibi oldu ama ben önlemimi aldım, konuşamaz. Nankör insanı sevmiyorum.

Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem. Ama bu söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor. Kişi olarak da haddini bilmeli. Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Ben nankörleri hayatım boyunca sevmedim."