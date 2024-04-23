Arka Sokaklar’ın Mesut’u geri mi dönüyor? Dizi hayranları sevinçten havaya uçacak

Arka Sokaklar’da 17 yıl boyunca Mesut rolüyle rol alan Şevket Çoruh’a diziye geri dönmesi için teklif götürüldü. Geçen yıl diziden ayrılan Çoruh ile görüşmelerin başladığı ve ünlü oyuncudan cevabın beklendiği iddia edildi.

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Arka Sokaklar dizisi için Şevket Çoruh’a teklif götürüldüğü öne sürüldü. Dizide ‘Mesut Komiser’ karakteriyle izleyicinin gönlünü fetheden Çoruh’un ayrılığı sevenlerini üzmüştü. Ünlü oyuncunun geri döneceği iddia edildi.

“BUGÜN BU YOLUN SONUNDAYIM” DEMİŞTİ

Usta oyuncu Şevket Çoruh daha önce yaptığı açıklamada Arka Sokaklar’a veda etme nedenini şu sözlerle açıklamıştı: “16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.”

GÖRÜŞMELER BAŞLADI, CEVAP BEKLENİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde vefat eden duayen sinemacı Türker İnanoğlu’nun imza attığı diziyi sezon başında D Media 42 bölümlüğüne kiralamıştı. Şimdi dizinin yeni sezon için de devam etmesi gündemde. Öte yandan kulislerde bomba bir iddia dolaşmaya başladı. Ünlü aktör Şevket Çoruh’a Mesut rolüyle çeyrek asrı aşkın büyük emek verdiği Arka Sokaklar’a dönmesi için bir kez daha teklif götürüldü. Başarılı oyuncuyla yeniden görüşmeler başladı.

DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Şevket Çoruh, Mart ayında Now TV’de yayınlanmaya başlayan Korkma Ben Yanındayım dizisiyle ekranlara dönmüştü. Ancak iddialı başlayan yapım reytinglerde bekleneni karşılayamadı. Hakkında final kararı alınan dizinin çok yakında ekran macerasını noktalayacağı ortaya çıktı.