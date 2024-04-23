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İddialı başlamıştı! Now TV’nin sevilen dizisi ‘Korkma Ben Yanındayım’ final yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İddialı başlamıştı! Now TV’nin sevilen dizisi ‘Korkma Ben Yanındayım’ final yapıyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve başrollerinde Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen gibi usta oyuncuları buluşturan Korkma Ben Yanındayım dizisi final kararı aldı.

Adını Now TV olarak değiştiren Fox TV’nin iddialı başlayan dizisi Korkma Ben Yanındayım ekranlara veda ediyor. İlk bölümü 9 Mart’ta ekrana gelen yapım, erken final kararıyla seyirciyi şaşırttı. 

7. BÖLÜMDE BİTECEK

Now TV’nin sevilen dizisi Korkma Ben Yanındayım için kötü haber geldi. Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören gibi oyuncuların yer aldığı dizi reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadı. Hakkında final kararı alınan dizinin 7. bölümde ekran macerasını noktalayacağı ortaya çıktı.

İddialı başlamıştı! Now TV’nin sevilen dizisi ‘Korkma Ben Yanındayım’ final yapıyor - 1. Resim

KORKMA BEN YANINDAYIM KONUSU

Ailesinin göz bebeği İnci, girmesi çok zor özel bir lisede burslu okur. Annesi Seher, İnci’nin okuduğu okulda hademe olarak çalışır. Babası Selo, en büyük gurur kaynağı İnci’nin okul masraflarını karşılayabilmek için gece gündüz çöp toplar. Kendi küçük dünyasında mutlu yaşayan İnci şimdiye kadar ailesinin başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmamıştır. Tek derdinin sınav stresi olduğu dönemde başına öyle bir şey gelir ki hayatı alt üst olur. Çaresizlik insana her şeyi yaptırırmış. İnci bu durumdan kurtulmak için tehlikeli bir yola başvurunca kendini daha beter bir çukurda bulur.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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