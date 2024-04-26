Arka Sokaklar’a dönen Şevket Çoruh’tan müjde! Partneri Oya Okar da yeniden kadroda

Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor, tarih belli oldu!

Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor, tarih belli oldu!

18 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenomen diziye 632. bölümde veda eden Şevket Çoruh, ‘Mesut Komiser’ rolüyle 672. bölümde geri döndü. Ünlü oyuncu son olarak partneri Oya Akar’ın da fenomen yapımın kadrosuna yeniden dahil olduğunu müjdeledi.

Arka Sokaklar’ın 19. sezonunun çekilmesi gündemdeyken, Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapan Şevket Çoruh’a teklif götürüldü. Teklifi kabul eden Çoruh diziye dönerken, eski partneri Oya Akar’ın da kadroya tekrar dahil olduğunu sosyal medyadan açıkladı.

MESUT KOMİSER GERİ DÖNDÜ

“Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a dönecek mi?” sorusu sonunda cevap buldu. Tam 16 sezon boyunca dizide rol alan Çoruh, 17. sezonun başında diziden ayrılma kararı almıştı. Ünlü oyuncu daha sonra birkaç projede daha rol aldı. Son olarak Korkma Ben Yanındayım adlı dizide oynadı ancak dizi için erken final kararı alındı. Bununla birlikte Şevket Çoruh’a yeniden teklif götürüldü.

632. bölümde Arka Sokaklar’a veda eden isim, projeye ‘evet’ dedi ve 672. bölümle tekrar sevilen yapıma katıldı. İzleyiciler gelişmeye çok sevinirken, sosyal medyada “Sonunda dualarımız kabul oldu” yorumları yapıldı.

“BU HABERİ BENİM VERMEM LAZIMDI”

Diziye geri dönen Şevket Çoruh’tan eski partneriyle ilgili bir müjde de geldi. Başarılı oyuncu, Arka Sokaklar’da Selin’i canlandıran Oya Akar’ın da yeniden kadroya dahil olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Çoruh, “Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Okar geliyor. Çok Mesut oluyoruz” sözleriyle müjdeyi verdi, birlikte çekilen fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.