Kenan Işık’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Meğer ilk rolü o dizideymiş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti. Uzun süredir yatağa bağlı şekilde yaşamını sürdüren ve tedavisi devam eden Işık’ın ilk rol aldığı dizideki görüntüsü ortaya çıktı.

Unutulmaz tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık, spor salonunun saunasında düşmüş ve başını yere vurmuştu. Beyin kanaması geçirenIşık’ın komaya girmesinin üzerinden 10 yıl geçti.

2014’TE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenilmişti. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, acil ameliyata alındı. 4 saat süren operasyonun ardından sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada kalan Işık’ın tedavisi evinde devam ediyor.

Usta ismin yakın arkadaşı Ozan Zeybek, Kenan Işık’ın sağlık durumu ile ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımda önemli bilgiler aktarmıştı. Işık’ın sakal tıraşının her gün yapıldığını, kendisine besin takviyesi verildiğini ve ailesi tarafından çok iyi bakıldığını belirmişti.

İŞTE GENÇLİK HALİ

Kenan Işık’ın tedavisi evinde devam ederken, ünlü oyuncunun rol aldığı 1986 yapımı Sızı dizisinden fotoğrafı ortaya çıktı.

Sızı, 1986 yılında TRT 1'de yayımlanan, yönetmenliğini Emin Gerçeker'in üstlendiği, senaristliğini Mehmet Eroğlu'nun ve yapımcılığını Vehbi Okur'un üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisiydi. Sevilen yapımda ayrıca Cemil Özbayer, Meral Çetinkaya, Ayşegül Ünsal, Şehnaz Dilan gibi isimler de rol alıyordu.

Kenan Işık daha sonra Süper Baba, Sıcak Saatler, Hayat Bağları, Tatlı Hayat, gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü isim Kim Beş Yüz Milyar İster, Kim Bir Milyon İster?, Kim Milyoner Olmak İster yarışmalarını sunmuştu.