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Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenlerine bir uyarısı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenlerine bir uyarısı var

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alan Tuvana Türkay, hastaneye kaldırıldı. Sağlık sorunları yaşayan oyuncu paylaştığı serumlu fotoğrafla endişelendirirken, sevenlerine uyarı yapmayı da ihmal etmedi.

‘Yer Gök Aşk’ , ‘Kara Para Aşk’ , ‘Kağıt Ev’ gibi yapımlarda rol alan, şimdilerse ise Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Viktoria karakterini canlandıran Tuvana Türkay, sevenlerini korkuttu. 

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu hastaneye kaldırıldı. Odasından serumlu fotoğraf paylaşan Türkay, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenlerine bir uyarısı var - 1. Resim

“DAMAR SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN”

Genç isim, kişisel Instagram hesabındaki gönderisine “Damar sağlığınıza dikkat edin, ihmail etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizlerle paylaşacağım” notunu düştü. Oyuncu yaptığı sağlık uyarısıyla da dikkat çekti.

Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenlerine bir uyarısı var - 2. Resim

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etti. 2009-2010 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Ayrılık adlı dizide "Kevok" karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde "Bade Palalı" karakterini canlandırdı. 

2014-2015 yılları arasında yayımlanan Kara Para Aşk dizisinde "Bahar Çınar" karakterini canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan "Ara Ne Olursun" isimli parçayı seslendirdi.

Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını cover'ladı. Şarkı sözü yazan ve beste yapan ünlü isim şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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