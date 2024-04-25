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Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi, kaburgaları kırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi, kaburgaları kırıldı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Taçsız Kraliçe’ , Damga’ , ‘Banker Bilo’ gibi birçok filmde oynayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Los Angeles’ta feci bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Tuğba’nın kaburgalarının kırıldığı ve 8 saatlik ameliyata girdiği öğrenildi.

Bir döneme damga vuran filmleriyle tanınan ve yıllardır ABD’de yaşayan Ahu Tuğba’dan kötü haber geldi. Trafik kazası geçiren ünlü oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

8 SAATLİK OPERASYON

Yeşilçam’da fırtınalar estiren Ahu Tuğba ölümden döndü. Ünlü isim geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan oyuncu apar topar ameliyata alındı, 8 saat süren operasyonun ardından ise yoğun bakıma kaldırıldı. 

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi, kaburgaları kırıldı - 1. Resim

YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan Ahu Tuğba’nın operasyon sonrası durumunun stabil olduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. 

ÖFKE İLE DİREKSİYONA GEÇTİ

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, ünlü oyuncu, Türkiye’den gelen bir telefon neticesinde öfkelendi. Sinirli şekilde direksiyona oturan Tuğba, kaza geçirdi. Oyuncunun telefonda aldığı haberin evinin yıkılmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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