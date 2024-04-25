Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi, kaburgaları kırıldı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

‘Taçsız Kraliçe’ , Damga’ , ‘Banker Bilo’ gibi birçok filmde oynayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Los Angeles’ta feci bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Tuğba’nın kaburgalarının kırıldığı ve 8 saatlik ameliyata girdiği öğrenildi.