Cezaevindeki Candan kardeşlerden haber var! Hastalığa yakalandı, 37 kiloya düştü

Sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler ‘Suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Silivri Cezaevi’nde bulunan kardeşlerden Nihal Candan’ın ‘anoreksiya nevroza’ hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.

Katıldıkları yarışmayla adını duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşler geçtiğimiz kasım ayında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı. Cezaevini protesto etmek için günlerdir yemek yemeyen Nihal Candan’ın epey zayıfladığı öğrenildi.

37 KİLOYA DÜŞTÜ, TEDAVİ GÖRÜYOR

Posta Gazetesi'nin haberine göre bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı.

'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü öğrenildi.

AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

“SAĞLIĞINDAN ENDİŞELENİYORUZ”

Anne Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" suçundan gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te ise sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, çıktıkları mahkemede dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi. Polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti.

Bahar Candan’ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" demişti.