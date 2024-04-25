Safiye Soyman’ın eşinden korkutan haber! Beynine pıhtı attı, felç geçirdi

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ten kötü haber geldi. Öztürk’ün beynine pıhtı attığı ve felç geçirdiği ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın eşi Faik Öztürk ölümden döndü. Yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Öztürk’ün 20 gün önce Bodrum’da beyin kanaması geçirdiği ve daha sonra felç geçirdiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Faik Öztürk, geçtiğimiz sabah hayat arkadaşı Safiye Soyman’la Ebru Akel ve Murat Güloğlu’nun sunduğu Alman güzellik markasının tanıtım toplantısına katıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

20 gün önce Bodrum’da beyin kanaması geçirdiğini belirten 62 yaşındaki Faik Öztürk, bu nedenle vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.

FİZİK TEDAVİ GÖRDÜ

Ankara’da fizik tedavi gören ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade eden Öztürk, 2018 yılında da kalp krizi geçirmiş ve tıkanan beş damarına operasyon yapılmıştı.