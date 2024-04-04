Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır taburcu oldu

İstanbul Beykoz’daki evinde 24 Mart’ta inme geçiren ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’dan güzel haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu taburcu edildi.

Beykoz’da yaşadığı evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’dan sevindiren haber sonunda geldi. 74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILMIŞTI

24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

BUGÜN TABURCU EDİLDİ

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

“OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Kadir İnanır’ın doktoru ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. İnanır'ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktaran Sağlam, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere" şeklinde konuşmuştu.