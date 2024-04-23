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Beyin kanaması geçirmişti! Hastaneden taburcu olan Nuri Alço'dan ilk fotoğraf

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beyin kanaması geçirmişti! Hastaneden taburcu olan Nuri Alço&#039;dan ilk fotoğraf

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Nuri Alço, bir süredir tedavi görüyordu. Hastaneden çıkması beklenen Alço bir operasyon daha geçirmiş ve ünlü sanatçıya kalp pili takılmıştı. Alço’dan sonunda güzel haber geldi. Eşi Burcu Alço, Yeşilçam’ın emektar oyuncusunun taburcu olduğunu duyurarak fotoğrafını paylaştı.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Nuri Alço, 6 Nisan’da Eskişehir’deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 73 yaşındaki Alço’nun beyin kanaması geçirdiği öğrenilmiş, daha sonra ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 

Beyin kanaması geçirmişti! Hastaneden taburcu olan Nuri Alço'dan ilk fotoğraf - 1. Resim

TABURCU OLMASI BEKLENİRKEN BİR AMELİYAT DAHA

Tedavisi tamamlanması beklenen Alço, bir operasyon daha geçirdi ve kendisine kalp pili takıldı. Ünlü sanatçının eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin kalp pili operasyonun başarılı şekilde tamamlandığını duyurmuş, yaptığı paylaşımda ise “Sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok. Sadece kalp pili operasyonu taburcu olduktan sonra ay içinde yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çektiler. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı, durumu çok iyi. Çıkacağız az kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

“TERK ETMEDİ SEVDAN BENİ…”

Zor günleri atlatan Nuri Alço’dan 17 gün sonra güzel haber geldi. Burcu Alço, eşinin taburcu olduğunu paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Karenin altına ise “Terk etmedi sevdan beni… 17 gün sonra şükürler olsun” notunu düştü.

Beyin kanaması geçirmişti! Hastaneden taburcu olan Nuri Alço'dan ilk fotoğraf - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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