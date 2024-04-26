Uzun süredir ABD’de yaşayan Ayça Varlıer Türkiye’de döndü! Geliş sebebini de açıkladı

Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenlerine bir uyarısı var

Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenlerine bir uyarısı var

Kurtlar Vadisi’nde doktor Neşe, Hayat Şarkısı’nda Mahsa, Kalk Gidelim’de Nurcan karakterlerini üstlenen Ayça Varlıer, uzun zamandır Amerika’da yaşıyordu. Ünlü oyuncu ülkeye döndü, son haline sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Birçok projede rol alan ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Ayça Varlıer, Türkiye’de döndü. Üç yıldır ABD’de yaşayan isim Nişantaşı’nda ortaya çıktı.

“OYUNCULUK İÇİN EĞİTİM ALDIM”

Milliyet’te yer alan habere göre; erkek arkadaşıyla Türkiye’ye döndüğünü belirten oyuncu “Oyunculuk için eğitimler aldım. Güzel projelerde yer aldım. Hayallerimi ve ideallerimi gerçekleştirdim. Türkiye'ye dönme vakti gelmişti. Şu an buradayım. Ama gidip geleceğim. Temmuz ayında konser ve filmlerim olacak gideceğim ama geleceğim” şeklinde konuştu.

The Hartt School'da müzikal tiyatro eğitimi alan ve daha önce birçok müzikalde yer alan Ayça Varlıer, 8 Mayıs’ta konserinin olduğunu, Türkçe ve İngilizce şarkılardan oluşan bir repertuvar hazırladığını söyledi. Dizi ve film projelerini ise değerlendirdiğini belirtti.

“HAYAT RİSKSİZ ÇEKİLMEZ”

Ayça Varlıer, “Bir oyuncu için şarkıcılık ve başka bir ülkeye gidip unutulmak korkusu risk değil mi?” sorusuna ise “Hayat risksiz çekilmez. Konfor alanından çıkmak istedim. Oyunculuk ve müzikal kariyerim için sıfırdan başlayıp Amerika'da eğitim almak istedim. Oradan da teklifler halen geliyor” dedi.

“VATANDAŞLIK ALAMADIM”

Vatandaşlık alamadığını belirten Varlıer, “Başvuramıyorum. Bir süre var onu doldurmam lazım ama Türkiye'de olmak istiyorum. Ailemi ve sevenlerimi özledim” şeklinde konuştu.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Değişimi dikkat çeken oyuncu, son haliyle çok beğenildi. İmaj yenileyen isim için sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar “Yıllar onu es geçiyor” , “Çok güzel, hiç yaşlanmıyor” yorumları yapıldı.