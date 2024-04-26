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Haberler > Magazin > Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor, tarih belli oldu!

Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor, tarih belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor, tarih belli oldu!

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her hafta Salı günü ATV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş gibi oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final tarihi belli oldu.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için final kararı alındı. Dizinin 68. bölümde son bulacağı ortaya çıktı. 
Ateş Kuşları, Aldatmak gibi dizilerin ardından bu sezon ikinci sezonu yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın da bitmesine karar verildi. 

68. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; kanalın salı akşamları yayınlan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisi final yapıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam’ın son gelen habere göre final tarihi öne çekildi ve iki sezondur yayınlanan dizi 68. bölümünde ekrana veda edecek. 

Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor, tarih belli oldu! - 1. Resim

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilir ve kendisine yeni bir hayat kurar. 

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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