Okullar 14 Haziran Cuma 2024 tarihinde tatil olacak

Yaz aylarının yaklaşması ile okullar ne zaman kapanacak sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ikinci dönem tatil ve kapanış tarihlerini belirledi. Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilini 8-12 Nisan tarihleri arasında geçirecek ve 14 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline girecekler. Detaylar şöyle...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik takvimi doğrultusunda, okulların açılış ve kapanış tarihleri belirlendi. 2023-2024 öğretim yılı eylül ayında başlamış, öğrenciler ders başı yapmıştı. İkinci dönem ise 5 Şubat'ta başladı. Şimdi ise öğrenciler, okulların kapanış ve yaz tatili başlangıç tarihlerini merakla bekliyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanış ve yaz tatili başlangıç tarihlerine ilişkin belirlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak. Ancak, öğrencilerin en çok merak ettiği sorular arasında "Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?" yer alıyor.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat'ta başlamıştı ve 14 Haziran günü sona erecek. Öğrenciler, kapanış gününde karnelerini alarak üç aylık yaz tatili sürecine girecekler. Bu tarihler, öğrencilerin ve velilerin takvimlerine işlenmiş durumda.

Gelecek yıla dair planlamalarda ise 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi 9 Eylül 2024 olarak belirlendi. Bu tarih, öğrencilerin ve eğitim camiasının yeni bir döneme başlama hazırlıklarına işaret ediyor.