Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma ekiplerinin üniformalarında değişikliğe gidildiğini anımsatan İçişleri Bakanı Süleyman, "Polisimizde de esas itibariyle inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler başlayacak. Ama trafik polislerinde daha görünür olmayı sağlayabilecek bir düzenlemeyi arkadaşlarımız hazırlıyor. Yani trafik polisi, hem kıyafetiyle, hem aracıyla, hem teçhizatıyla hem de donanımıyla birlikte bambaşka bir noktada olacak. Yani hiçbir eksiği olmayan, bu konuda en üst seviyede donanımlı hâle gelen ve bir politika belgesiyle de hangi istikamette gidebileceğini bilen bir anlayış içerisinde olabileceğini ifade etmek istiyorum" dedi.