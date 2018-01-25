Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli uçağın gerek bakım maliyetlerinin yüksekliği, gerekse Trabzon Havalimanı’nda bu çaplı bir bakım için gerekli hangarın olmaması sebebiyle böyle bir karara varıldığı öğrenildi. Uçak, parçalarının sökümünün ardından hurdaya ayrılacak veya eğitimlerde kullanılacak.

