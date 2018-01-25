Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli uçağın gerek bakım maliyetlerinin yüksekliği, gerekse Trabzon Havalimanı’nda bu çaplı bir bakım için gerekli hangarın olmaması sebebiyle böyle bir karara varıldığı öğrenildi. Uçak, parçalarının sökümünün ardından hurdaya ayrılacak veya eğitimlerde kullanılacak.
Pistten çıkan uçak için karar verildi
25.01.2018 - 02:37 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon Havalimanı’nda 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Hava Yolları uçağının hizmet dışı olmasına karar verildi.
Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli uçağın gerek bakım maliyetlerinin yüksekliği, gerekse Trabzon Havalimanı’nda bu çaplı bir bakım için gerekli hangarın olmaması sebebiyle böyle bir karara varıldığı öğrenildi. Uçak, parçalarının sökümünün ardından hurdaya ayrılacak veya eğitimlerde kullanılacak.
Etiketler : trabzon uçağı,pist,pegasus,
538955 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538955.aspx
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