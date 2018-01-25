Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri tarafından Afrin kırsalında yakalanan 7 teröristten 3'ü Hatay'ın Hassa ilçesine 4'ü Reyhanlı ilçesine getirildi. Hassa'daki sorguları tamamlanan 3 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Reyhanlı'daki 4 teröristin sorgusu sürüyor.