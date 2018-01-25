Alınan bilgiye göre, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri tarafından Afrin kırsalında yakalanan 7 teröristten 3'ü Hatay'ın Hassa ilçesine 4'ü Reyhanlı ilçesine getirildi. Hassa'daki sorguları tamamlanan 3 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Reyhanlı'daki 4 teröristin sorgusu sürüyor.
Zeytin Dalı Harekatında yakalanan 3 terörist tutuklandı
25.01.2018 - 13:04 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan PYD/PKK'lı 3 terörist tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri tarafından Afrin kırsalında yakalanan 7 teröristten 3'ü Hatay'ın Hassa ilçesine 4'ü Reyhanlı ilçesine getirildi. Hassa'daki sorguları tamamlanan 3 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : terörist,
539069 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539069.aspx
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