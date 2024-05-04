Yurt dışından aldığı telefonu açtırmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 76 bin TL kaptırdı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da yaşayan bir vatandaş yurt dışından aldığı cep telefonun açtırmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Telefonu kullanabilmek için anlaştığı şahsa 76 bin TL gönderen talihsiz adam, şahsa bir daha ulaşamadı.
Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan M.C. (30) isimli kişi bir süre önce yurt dışından aldığı cep telefonunu açtırmak için sosyal medya üzerinden kimliği belirlenemeyen bir şahıs ile iletişime geçti.
76 BİN TL YOLLADI, BİR DAHA ULAŞAMADI
Cep telefonunu yurt içinde kullanılabilmek için anlaştığı şüpheli şahsa 76 bin 220 TL para gönderen M.C. bir süre sonra şahsa ulaşamadı. Dolandırıldığı anlayan M.C. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı