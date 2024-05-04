Yurt dışından aldığı telefonu açtırmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 76 bin TL kaptırdı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Mayıs 2024 11:50 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 12:04 - Güncelleme:

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Trabzon'da yaşayan bir vatandaş yurt dışından aldığı cep telefonun açtırmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Telefonu kullanabilmek için anlaştığı şahsa 76 bin TL gönderen talihsiz adam, şahsa bir daha ulaşamadı.