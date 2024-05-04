Drift yapan sürücü ehliyetsiz çıktı! Polis 45 bin lira ceza kesti
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Polis, 45 bin 210 lira ceza kesti.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığını tespit ettikleri şüpheliyi Hıdırlık mevkii yakınlarında yakaladı.
EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 210 lira idari para cezası kesildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı