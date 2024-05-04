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Drift yapan sürücü ehliyetsiz çıktı! Polis 45 bin lira ceza kesti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Drift yapan sürücü ehliyetsiz çıktı! Polis 45 bin lira ceza kesti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Polis, 45 bin 210 lira ceza kesti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığını tespit ettikleri şüpheliyi Hıdırlık mevkii yakınlarında yakaladı.

EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 210 lira idari para cezası kesildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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