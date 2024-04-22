Drift atan sürücüye 38 bin TL ceza kesildi

Kayseri'de drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye 38 bin 672 TL para cezası uygulandı. Şahsın ehliyetine 8 ay süre ile el konuldu.

Kayseri'de drift atan araç ihbarının alınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı tespit ederek aldı.

38 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrollerde sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilmesi üzerine sürücüye 38 bin 672 TL para cezası uygulandı. Ayrıca ekiplerce sürücünün belgesi 8 ay süre ile geri alınırken araç ise 60 gün süre ile otoparka çekildi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzurunu bozan, çevreye rahatsızlık veren sürücü ve araçlarla mücadelemiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.