Reklam Kurulu tüketiciyi aldatan reklamlara 94,1 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yılbaşından bu yana incelediği 639 dosya hakkında değerlendirmede bulundu. Kurul, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 554 dosya için toplamda 94,1 milyon lira ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı kuruluş Reklam Kurulu, yılın ilk 3,5 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere toplam 94 milyon 139 bin 110 liralık idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi.

Açıklamada, Kurulun, yılın ilk 3,5 ayında ise 639 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunduğuna işaret edilerek, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 554 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 94 milyon 139 bin 110 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

Kurulca nisan ayı toplantısında görüşülen 161 dosyadan 139'unun mevzuata aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile 28 milyon 884 bin 143 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

YANILTICI İNDİRİM REKLAMLARINI TERCİH EDİYORLAR

Çevrim içi alışveriş kanallarının yaygınlaşmasıyla birlikte indirim kampanyalarının sıklaştığı ve çeşitlendiği, bu durumun ise çeşitli tüketici mağduriyetlerinin artmasına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, son toplantının gündem konusunun tüketicileri yanıltan indirimli satış reklamları olduğu belirtilirken, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirim yapılacağının ilan edildiği satış kampanyalarının, Türkiye'de de oldukça tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğuna vurgu yapıldı.

Tüketicileri aldatan, yanıltan ve gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılmış algısı oluşturulan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında incelemelerin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Nisan ayı kurul gündeminde görüşülerek karara bağlanan dosyalarla birlikte yılın ilk dört ayında Reklam Kurulu tarafından 51 indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ve 11 milyon 457 bin 805 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.