Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi’nin açılışına katılan Bakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, "Suriye'de bittiği yere kadar gideceğiz, tükendiği yere kadar gideceğiz. Oraları sonra gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Sınırlı kalsın, Afrin dışına gelmeyin derseniz o da bizim için geçersizdir. Terör tehdidi nereden gelirse gelsin ister Sincar, ister Kandil, isterse Münbiç' den gelsin, Fırat'ın doğusundan nereden gelirse gelsin teröre müdahale eder onu yok ederiz" dedi.