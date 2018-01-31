Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yardımcı doçent kavramının değiştirilmesini kapsayan kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi yardımcı doçentlik kadrosu yerine doktor öğretim üyesi kadrosu ihdas edileceği belirtiliyor.

Yapılacak düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçişin daha hızlı olmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Doktor öğretim üyesi düzenlemesi ile doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı: ,"YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz."

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Yükseköğretim Kurulunca Millî Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirileceği belirtilmişti. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak.