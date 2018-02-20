Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasının başlangıcında çocuk istismarı konusuna değinerek sapıklara büyük tepki gösterdi. İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları: "Çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden nasıl bahsedelim. Çocuklara sahip çıkmazsak medeniyetimizle övünmeye hakkımız kalmaz. Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir. Bunlara hayat haram edilmelidir. Kim ki çocukların hakkını hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da darağacına gönderilmelidir. Kimi olursa olsun sübyancı şerefsizler iki cihanda da hasmımızdır."