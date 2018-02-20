Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergani ilçesinde görevli 35 güvenlik korucusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü “Zeytin Dalı Harekatı”na katılmak için yola çıktı. Yolculuk öncesi güvenlik korucuları için İlçe Jandarma Komutanlığında bir uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Kenan Taş, askeri erkan, Ergani Gençlik Merkezinde gönüllü olarak çalışan gençler ve korucuların yakınları katıldı. Törende kurban kesilirken güvenlik korucuları komando andı içti. Güvenlik korucuları daha sonra dualarla Afrin’e uğurlandı.