Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oylama sonrası Rusya ve Kuveyt’in BM daimî temsilcilerinden ateşkesin Afrin operasyonunu da kapsaması gerektiği yönünde açıklamalar geldi. Ancak Türk yetkililer aynı görüşte değil... Savunma ve Güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda, “Birleşmiş Milletler’in aldığı ateşkes kararı kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Afrin Bölgesi’nde yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekâtı’nı etkilemez” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ateşkes kararı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy “Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele edilmesine yönelik gayretlerini sürdürecektir” ifadelerini kullandı. Yetkililer, ayrıca, karar tasarısında açıkça ateşkesi kapsayacak yerlerin belirtildiğini, bunun da Afrin operasyonunu kapsamayacağı anlamına geldiğini vurguladı. Tasarının 10’uncu maddesinde, bu noktaların Doğu Guta, Yermuk, Fua ve Kefraya olduğu, Afrin’in kaleme alınan metinde yer almadığı belirtildi.

HİLAL TAMAM

Mehmetçik Afrin’de ilerleyişini sürdürüyor. Şu ana kadar 2021 teröristi etkisiz hâle getiren TSK, 8 köyü daha aldı. Sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alındı. Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. İlerlemeyle kuzeyde teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesildi. Racu ile Bülbül hattı birleşerek Afrin çevresinde hilal oluştu. Böylelikle harekâtın ilk ayağında sona gelindi.