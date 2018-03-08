Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak, bakanlıkta düzenlen etkinlikte, "Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu günün cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı Bakanlık birimlerini de ziyaret eden Albayrak, kadın çalışanlara karanfil verdi.