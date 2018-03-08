Albayrak, bakanlıkta düzenlen etkinlikte, "Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu günün cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı Bakanlık birimlerini de ziyaret eden Albayrak, kadın çalışanlara karanfil verdi.
Bakan Albayrak'tan kadınlar günü mesajı
08.03.2018 - 23:09 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,8 Mart Dünya Kadınlar Günü,
548998 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548998.aspx
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