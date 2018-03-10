Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 49’uncu gününde Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte 13 köyü daha terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardı. Doğu cephesindeki Şeran beldesine bağlı Meryemin, Malikiye, Büyük Haloub, Kefer Mez ve Suvaril köylerini teröristlerden temizleyen Türk özel kuvvetleri ve ÖSO, Afrin ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Kuzey ve batı cephesinden de teröristlere ağır darbeler indirildi. Bülbül beldesine bağlı Suverani, Hayımlı ve Bey Obası köyleriyle birlikte Kaşıkdar Dağı’nda da kontrol sağlandı. Önceki gün kurtarılan batıdaki Cinderesi belde merkezinde mahalle ve sokak aralarında arama tarama faaliyetleri sürerken beldeye bağlı Kefr Safra, Hasirke ve Kurt Farmez köyleri de teröristlerden alındı. Köylüler, kendilerini teröristlerden kurtaran TSK ve ÖSO’yu tekbirlerle karşıladı. Afrin'in Anab ve Meryemeyn köyleri de gece saatlerinde YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.



BARAJ DA TAMAM

Teröristlerden temizlenen bir başka önemli yer ise, Büyük Haloub köyünün alınmasıyla 17 Nisan Barajı (Meydanlı Barajı) oldu. PKK/YPG’li teröristler, bölgeyi işgal ettikten sonra muhaliflerin kontrolü altındaki Azez ile Cerablus bölgesine giden suyu kesmişti. 1977 yılında inşa edilen baraj, Şeran beldesi ile Afrin’in elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini sağlıyor.

Operasyonun başladığı günden itibaren 3.171 terörist etkisiz hâle getirilirken, 5’i belde merkezi, 127’si köy, 31’i kritik nokta olmak üzere toplam 165 bölge de kontrol altına alındı.



SEVKİYAT SÜRÜYOR

Afrin’in batısında yer alan terör mevzileri savaş uçakları ve obüs toplarıyla vurulurken, Türkiye’nin çeşitli birliklerinden sınıra sevkiyat sürüyor. Tank ve iş makineleriyle birlikte terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüler de sınıra sevk edildi.