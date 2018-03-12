Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’in güneybatısında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarılan Cinderesi beldesinde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Beldede devam eden mayın temizleme çalışmalarıyla bazı aileler evlerine dönmeye başladı. Havadan yapılan çekimlerin görüntülerinde Cinderesi’nde kısmen de olsa sivillerin evlerine dönmeye başladıkları ve ara sokaklarda sivillere ait motosiklet ve araçların bulunması dikkati çekti. ÖSO çatısı altındaki Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşit, terörden arındırılan yerleşimlerde mayın temizleme, inceleme, can ve mal güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Raşit, “Temizlenen köylerde halkı evlerine geri dönmeye çağırıyoruz. Bizim arındırılan köylerde varlığımız geçicidir. Afrin özgürleşene kadar savaşacağız” dedi.



16 KÖY KURTARILDI

Harekâtın 51. gününde 18 nokta daha teröristlerden kurtarıldı. TSK ve ÖSO, Afrin’e bağlı 3 köy, Racu beldesine bağlı Hocamali, Savan Kabir, Çançanlı köyleri ile ilçenin güneybatısında Cinderesi’ne bağlı Tellef, Kocaman, Kane Kauer köyleri, kuzeydeki Bülbül beldesinin Solaklı ve Alibey köyleri, ilçe merkezine bağlı Kavkabah, Halidiye, Culbul köyleri ile Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırdı. Harekâtta, Cinderes-Afrin yolu üzerinde stratejik önemdeki Bableit Havaalanı ile Bocitee Dağı teröristlerden temizlendi.

YPG/PKK’nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler’den de tepki görüyor.



KRİTİK ÜS ALINDI

Bu arada, Afrin ilçe merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, teröristlerin “özel kuvvet” adını verdikleri unsurlarla çatışmaya girdi. Sözde özel kuvvetler direnemeden kısa sürede “135. Alay” olarak bilinen askeri üsten kaçtı. ABD’nin Fırat Nehri batısındaki terör örgütü mensuplarından oluşan HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim verdiği biliniyor. ÖSO, üste çok sayıda araç ve silah ele geçirdi.



KIZILAY’DAN İNSANİ YARDIM

Harekât kapsamında teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki insani yardım faaliyetleri devam ediyor. Türk Kızılayı ekipleri, Cinderes’e bağlı Hatay sınırı yakınlarındaki Nasriye köyüne gitti. Ekipleri büyük sevinçle karşılayan köy sakinleri, görevlilere alkışlarla “Hoş geldiniz” diyerek, çiçek verdi. Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Nasriye’nin TSK tarafından güvenliğin sağlandığı köylerden birisi olduğunu belirterek, ‘’Burada ihtiyaçları olan ailelerin gerekli tespitleri yapıldı ve gıda yardımlarımızı acil olarak ailelere getirdik.’’ dedi. Köy sakinlerinden Fatma Ahmet de kendilerine yardım gönderen Türk halkına teşekkür etti.

Göçler kampla durdurulacak

İdlib’ten Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine kadar kurulacak 9 kampta 170 bin kişi barındırılacak. Gelişler durdurulacak, sağlıktan beslenmeye kadar Türkiye’deki hizmetin aynısı Suriye topraklarında sağlanacak. Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Kızılay ve AFAD’ın kamp kurma çalışmalarına ilişkin, “Bu bir ihtiyati hazırlıktır, noktalarını belirlediğimiz ve ‘biz buraya kamp kurabiliriz’ dediğimiz, bazılarını da altyapı hazırlığını başlattığımız kamplarda şu anki tespitlerimizde 9 farklı noktada 170 bin kişiyi ağırlayabiliriz” dedi.

Musul’dan PKK’ya 10 gün süre

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “PKK’ya ortak operasyon konusunda Irak’la anlaştık” açıklamasının ardından Musul’dan sürpriz bir haber geldi. Musul İl Meclisi, Sincar ilçesinde konuşlanan terör örgütü PKK’ya bölgeden çekilmesi için 10 gün süre tanıdı. Türk ordusunun Afrin’deki gibi geniş çaplı bir operasyona girme ihtimalinin kuvvetlenmesi üzerine Musul İl Meclisi Başkanı Beşir Kiki, bölgede savaş istemediklerini ve PKK’nın bir an önce Musul’u terk etmesini istedi.