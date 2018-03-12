Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, Cenderis bölgesinde sağ olarak yakalanan YPG'li 5 teröristin ifadeleri, örgütün tükenme noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Kafr Cannah köyündeki terör örgütüne ait kamptan silahlarını bırakarak kaçan 5 terörist ifadelerinde şunları anlattı:

SİVİL YALANI TUTMADI

Andok Kendal (32): Türkiye için söyledikleri 'Sivilleri öldürüyorlar' algısı tutmadı. Yayımlanan o fotoğraflar internet sitelerinden kopyalanmış sahte resimlerdi. Kampın haberleşmede kullandığı bilgisayarında kayıtlı olan adreslere Türkiye'den ve birçok Avrupa ülkesinden, "Yıllardır 3.5 milyondan fazla Suriyeli'ye tek başına bakan Türkiye için 'Sivilleri öldürüyorlar' yalanınız tutmuyor. Bunları yayımlamayın" diye yorumlar yazılıyordu. Ama o yorumlar siliniyordu.

23 ARKADAŞ KAÇTIK

Hasan Rubar (39): Türk askeri YPG'yi bitirecek. Günlerdir telsizlerimizden bizimkiler hep "Bittik tükendik. Asker bizi, burayı bitirecek. Acele yardıma gelin. Tüm arkadaşlar vuruldu" şeklinde anonslar geçiyordu.

Azad Andok (38): Burseya Dağı'na asker yaklaştığında orada öleceğimizi anlayınca 23 arkadaşla tünellerden kaçarak Cenderis bölgesine geldik. Burseya Dağı'nda askerle çatışırken yanımda olan Hogir ve Çiya kod adlı Kandil'den gelen PKK'lılar kendi aralarında "8 yıldır dağdayım. Türk askerinin bu kadar kararlı ve ölüme meydan okuduğunu görmedim" diye konuşmalarına şahit oldum. Panik ve korku daha o zaman başlamıştı. Uçaklar ve tankların atışları hedefleri tam isabetle alıyordu. 9 ay önce "Gelmezsen aileni öldürürüz" dedikleri için katılmak zorunda kaldım. (Sabah)