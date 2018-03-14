Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı. Afrin merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyünde de kontrolü sağlayan TSK, güneyden ilçe merkezini terk etmek isteyen siviller için güvenli koridor açtı. Terör örgütü YPG/PKK’nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için zorla ilçe merkezine getirilen siviller ilçeyi terk etmeye devam ediyor. Teröristlerin ilçeden çıkışa izin vermemesi üzerine sivillerin örgüte baskısı arttı. Canlarını tehlikeye atarak kaçmayı başaran siviller TSK ve ÖSO’nun kurtardığı köylere geliyor. ÖSO mensupları Afrin’den gelen sivillerin güvenliklerini de sağlıyor.



OBÜSLER VURUYOR

Kilis’te konuşlu bulunan fırtına obüs, tank ve ateş destek vasıtalarıyla Afrin ve çevresi yoğun ateş altına alındı. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tank ve mayın temizleme araçları ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüleri taşıyan araçlar Hatay’a ulaştı. Askerî araçlar sınır birliklerine sevk edildi.



220 BÖLGE KURTARILDI

20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda işgal altındaki köyler kurtarılmaya devam ediyor. Dün ayrıca Şeyh Hadid beldesine bağlı Mağaracık ile Dermeşkanlı köyleri, Mabatlı beldesine bağlı Masaracık köyü, Cinderesi beldesine bağlı Karabaş ve ilçe merkezine bağlı Aşağı Kefer Dali, Şeyh Abdurrahman, Kela, Körke, Meşmuş ve Ezraak köyleri temizlendi. Böylece harekâtın başladığı tarihten itibaren 186’sı köy olmak üzere toplam 223 bölge kontrol altına alındı.



TERÖRİSTLERDEN EYP TUZAĞI

Afrin’in Kefercenni beldesinde evde askerlerin arama yaptığı sırada El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 8 Türk ile 2 ÖSO askeri olmak üzere 10 asker yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejime bağlı milis güçlerinin Afrin’den çekilmeye başladığını açıkladı.