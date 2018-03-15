Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7101 sayılı kanunu onayladı
15.03.2018 - 01:23 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 01:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u onayladı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı,kanun onayı,
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