Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova  ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile  Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak  tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla  sürdürülüyor.

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen  operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler,  İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

Söz konusu bölgeye saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen hava  harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale  getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi.