Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda, soy ağacı ve veraset gibi uygulamalarla gündeme gelen e-Devlet, yeni bir uygulamanın eklenmesi için çalışmalara başladı. Bu yeni uygulama vatandaşları taşınma işlemlerinde gerekli belgeler için kurumdan kuruma dolaşma zahmetinden kurtaracak. e-Devlet üzetinden adres kaydı, okul değişikliği ve tüm abonelik işlemleri bir ekranda gerçekleşecek. Peki yeni gelecek olan e-taşınma nedir, nasıl kullanılır ve ne zaman aktif olacak? İşte detaylar...

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, taşınma hizmetlerinin bütünleşik olarak e-devlet üzerinden tek ekranla yapılabileceğini belirterek, "Taşınacak kişi e-devlete girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek. Hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyabileceksiniz. Aynı şekilde elektrik, su gibi tüm abonelik hizmetleri de buradan yapılacak" dedi.

E- TAŞINMA İLE ABONELİKLER TAŞINACAK

Kılıç, sistemin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyledi.

ABONELİK NASIL TAŞINIR?

Normalde yeni taşındığınız yerdeki abonelik işlemleri için ev sahibi olanlar da dahil; eesmi kimlik belgesi taşındığınızı ya da ev aldığınızı belirten bir belge (kira kontratı, tapu kaydı, lojman tahsis belgesinden birisi) Kullanım yerine ait tesisat ya da abone numarasını belirten eski bir fatura götürmeleri gerekir. Kiracı olarak nakil yapacaklar ise; Mülk sahibinin adı, soyadı ve kimlik numarası bilgileri, Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgilerinin beyan eden evrakların olması gerekir. Bu bilgilerle birlikte bağlı bulunduğunuz elektrik idaresi, su idaresi ya da doğalgaz firmasına gidip başvurularınızı yaparsınız. İşte bu işlemler e-devlet üzerinden e- taşınma ile olacak.