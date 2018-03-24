Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokağı'ndaki bir evde yaşayan Orhan Çelik (43), otomobilini park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Çelik'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, katil zanlısının, maktul Orhan Çelik'in birlikte yaşadığı S.S'nin eşi Irmak S. (29) olduğunu belirledi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçtığı belirlenen Irmak S, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramalarda olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.