İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Arananlar Kırmızı Liste’de yer alan, 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet, 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekat timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup etkisiz hale getirilen grubun ise PKK/KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlendi. Diğer 5 teröristin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Kırmızı listedeki PKK'lı Seyithan Sinet öldürüldü
12.04.2018 - 14:29 | Son Güncelleme: 12.04.2018 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Amonos saha sorumlusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet öldürüldü.
Etiketler : Kırmızı kod,PKK,
555681 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555681.aspx
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